油尖警區5日拘25人涉20騙案　低息貸款騙案事主遭騙550萬 (12:28)

油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管偵緝督察葉恩樺表示，該宗涉及550萬的電話騙案中，騙徒聲稱可提供低息貸款，惟事主需在其他地方借錢再提交保證金，最後未能成功貸款。其餘案件則包括釣魚短訊騙案，騙徒聲稱只需加1元就可以換取獎賞或積分，要求事主提供信用卡資料及一次性密碼；另有網上購物騙案，騙徒在網上假扮買家並存入空頭支票，事主在交收後才發現「彈票」。

油尖警區重案組第二隊案件主管偵緝督察莊德謙表示，警方亦偵破5宗「猜猜我是誰」騙案，5名年長事主（75至90歲）在5月中接獲騙徒來電，對方假扮其家人，聲稱財困或被捕，需要現金周轉，5名事主合共被騙去68.8萬，最大一筆騙款為26.8萬。警方經調查後拘捕3人，包括在5月29日於何文田拘捕女舞蹈員（22歲），及6月15日於屯門拘捕無業男子（21歲），兩人相信負責收款，另在6月16日於掃管笏拘捕姓陳男子（23歲），擔任中層角色，控制收款二人。

警方在整個行動中共拘捕20男5女，其中2人為持本地身分證的非華裔人士，報稱侍應、廚師、客戶服務員及無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」。

警方油尖警區在今年首季接獲643宗騙案，佔所有案件49%，亦較去年同期升35.4%。警方呼籲，市民如有懷疑，可致電警方防騙熱線18222，及利用「防騙視伏器」檢查可疑來電及網址。