明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

英國寄港枕頭藏K仔 海關檢600萬毒品拘4人 (19:45)

海關過去兩日（14日和15日）採取連串反毒品行動，於深圳灣口岸及本港不同地區先後破獲4宗販毒案件，檢獲市值共約六百萬元的懷疑毒品，包括約10公斤K仔（氯胺酮）、約1公斤霹靂可卡因、少量可卡因和冰毒，以及一批懷疑製毒工具和毒品吸食工具。行動中共拘捕4名男子，年齡介乎23歲至31歲。其中3宗案件，K仔被發現藏在從英國寄港的枕頭內。

於首三宗案件中，海關前日（14日）在深圳灣口岸檢查3個從英國寄出、報稱載有枕頭的快遞郵包，3個行李分別寄往旺角、大角嘴及石硤尾。關員發現3個枕頭包裝一樣，但X光影像異常，打開後發現枕頭芯與一般不同，內藏膠袋，袋著約9公斤懷疑氯胺酮。跟進調查後，關員昨日（15日）在旺角進行監控遞送行動，拘捕兩名29歲和31歲的懷疑涉案非華裔男子，並於附近兩個住宅單位內再檢獲約800克懷疑氯胺酮、約35克懷疑霹靂可卡因、約1克懷疑可卡因、約1克懷疑冰毒和一批懷疑毒品吸食工具。

於第四宗案件中，海關人員昨晚在上水一公屋截查一名形跡可疑的男子，在其手持的紙袋內檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，遂把該名23歲男子拘捕。經調查後，海關人員在土瓜灣再拘捕一名25歲懷疑涉案男子，在他的背包和行李箱內再檢獲約十克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，被捕二人報稱無業及保安。上述四宗案件仍在調查中。

相關字詞﹕販毒

上 / 下一篇新聞