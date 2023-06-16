英國寄港枕頭藏K仔 海關檢600萬毒品拘4人 (19:45)

於首三宗案件中，海關前日（14日）在深圳灣口岸檢查3個從英國寄出、報稱載有枕頭的快遞郵包，3個行李分別寄往旺角、大角嘴及石硤尾。關員發現3個枕頭包裝一樣，但X光影像異常，打開後發現枕頭芯與一般不同，內藏膠袋，袋著約9公斤懷疑氯胺酮。跟進調查後，關員昨日（15日）在旺角進行監控遞送行動，拘捕兩名29歲和31歲的懷疑涉案非華裔男子，並於附近兩個住宅單位內再檢獲約800克懷疑氯胺酮、約35克懷疑霹靂可卡因、約1克懷疑可卡因、約1克懷疑冰毒和一批懷疑毒品吸食工具。

於第四宗案件中，海關人員昨晚在上水一公屋截查一名形跡可疑的男子，在其手持的紙袋內檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，遂把該名23歲男子拘捕。經調查後，海關人員在土瓜灣再拘捕一名25歲懷疑涉案男子，在他的背包和行李箱內再檢獲約十克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，被捕二人報稱無業及保安。上述四宗案件仍在調查中。