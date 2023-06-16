初選案︳鄭達鴻：不支持無差別否決預算案　稱楊岳橋譚文豪起初反對簽「墨落」 (17:56)

公民黨於2020年6月簽署「墨落無悔」聲明，鄭達鴻指自己在黨內提出反對，惟不獲接納。法官李運騰追問，其他參選的黨友曾否反對簽署「墨落」聲明？鄭稱，楊岳橋和譚文豪起初都反對，不欲開先例，日後要簽下「無窮無盡」的聯署。

辯方播放網台D100節目「風波裡的茶杯」片段，有聽眾質疑，初選勝出者未必「跟大隊」投票，或持有共同目標。鄭達鴻當時回應，初選目標是撼動政權，戴耀廷曾就簽署一份協議抱有「良好願望」，盼留「走盞位」。鄭作供解釋，上述協議是寫明初選勝出者才能正式出選的表格。法官陳慶偉聽畢質疑，控方證人區諾軒、趙家賢和鍾錦麟未曾談及該協議，「這是我首次聽說（協議）」。

此外，庭上展示鄭達鴻fb專頁於2020年6月的帖文，指「我哋會透過唔同方案，包括否決財政預算案，逼令特首下台，從而去爭取五大訴求」。鄭表示，帖文由其助理「Bear Pui」撰寫，他於2021年1月被捕後才發現帖文。李官遂問，鄭供稱自己反對無差別否決預算案，助理是否刻意違背其指示？鄭估計，其助理跟隨公民黨於2020年3月記者會的說法，是採用公民黨的「Line To Take」（統一口徑）。審訊下周一（19日）續。