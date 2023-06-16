比亞迪全線4店遭撞閘淋油 警拘6人涉刑毀 (17:36)

本月12日凌晨約3時半至4時，比亞迪位於灣仔、尖沙咀的陳列室、以及天水圍的維修中心遭人淋紅油破壞，而位於元朗的陳列室則遭一輛失車撞壞鐵閘。警方新界北反三合會行動組接手調查，鎖定4輛涉案車輛，相信其中3輛負責接載涉案人士淋紅油，1輛負責接應撞閘人士。警方昨（15日）其一連兩日展開拘捕行動，於元朗及屯門合共拘捕5男1女本地人，他們年齡介乎34至48歲，其中5男相信有黑社會背景，他們分別報稱無業、速遞員、汽車維修員等，據悉沒有人在比亞迪相關公司任職過。而其中1男1女為情侶關係。警方調查後，相信6人的角色分別為淋紅油、司機、中間人等等。6人目前正被警方扣查，預計至少兩人稍後會被正式落案起訴刑事毁壞罪，警方初步相信他們一人負責淋紅油、一人負責撞閘。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，暫時沒有證據顯示事件針對內地汽車品牌比亞迪，相信涉及糾紛，但細節仍在調查，警方會從多方面調查，包括財務、感情、私人糾紛方向。4間遭破壞的店鋪屬於比亞迪香港獨家總代理聯大汽車，警方表示會調查案件與該公司業務有沒有關係。