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31歲男下載377段兒童色情影像　判囚16個月 (16:58)

自稱零戀愛經驗的31歲零售店男副店長，涉嫌從網上下載377段兒童色情影像。他早前承認一項管有兒童色情物品罪，今（16日）在區域法院被判入獄16個月。法官形容涉案影像令人厭惡和噁心，尤以0至2歲幼童把陰莖放在自己私處上、少女替人口交等為甚，其屬動態片段的性質更見敗壞，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰。

法官王詩麗引述被告的背景和心理報告指，被告為人內向，甚少與人溝通，並鍾愛電子遊戲；除上班外，他大部分時間只會留在家玩遊戲。報告亦指，被告缺乏自信，不願建立成人親密關係，並過度依賴色情資訊來滿足自己，惟未能證明他有孌童癖，重犯機會不算高，建議其接受心理治療。

法官判刑指，管有兒童色情物品無疑鼓勵他人製作，法庭必須以保護兒童為出發點。法官提到涉案影像的色情程度分為4個級別，最嚴重的一類為兒童與成人之間插入的性活動，當中包括人獸交、虐待、手指和腳趾的插入，佔總數的213段。而所有影像中兒童的年齡主要介乎6至9歲，另有少數只有0至2歲。

法官表示有關影像長約1至3分鐘，全部皆為真人拍攝，案情嚴重。考慮影像數量之多，被告將其作自用，無發布或分享予他人，遂以27個月監禁為量刑起點。被告認罪獲三分之一扣減，再因首次被捕後17個月控方才正式起訴，出現延誤而減刑2個月，被告須囚16個月。

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