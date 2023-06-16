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樂聚維港嘉年華7月8日起連續5個周末灣仔海濱舉行 旅發局耗資4000萬 (16:03)

旅發局今（16日）公布下月8日起一連5個周末共10個晚上，在灣仔海濱一帶舉行「樂聚維港嘉年華」活動，包括街頭表演、極限運動表演、幻彩詠香江水上煙火版等節目，活動主要對象為香港市民，費用全免，為「開心香港」項目之一。整個嘉年華耗資約4000萬元、由旅發局主辦，其間有10場「維港水上音樂會」，由來自亞洲6個地方共41個音樂組合或歌手演出，包括歌手陳柏宇及周國賢等，每場限2500個企位，市民今月27日起可網上登記領取首階段門票。

政府早在今年2月公布的財政預算案提出舉辦「開心香港」系列活動，包括由旅發局在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華。旅發局今午公布，將在下月8日起一連5個周末，晚上6至11時，在灣仔「水上運動及康樂主題區」、「HarbourChill海濱休閒站」及灣仔臨時海濱花園共3萬平方米露天場地舉行多場活動，為歷來首次。

活動其間共10場的「維港水上音樂會」，下月8日起逢周六、日晚上在躉船舉行，共有28個香港組合或歌手、6個來自台灣、3個內地、2個南韓，其餘馬來西亞及泰國各1個。旅發局表示，表演每場限2500個企位，市民即日起可憑手機號碼登記旅發局手機應用程式，在本月27日起早上10時起可領取下月8至16日的門票；下月17日起可領取7月22日至8月6日的門票。每人限取兩場門票，每場可取兩張，不設記名。

另外，嘉年華期間有25組本地及海外表演隊伍輪流街頭表演；在「戶外X-game表演區」有國家隊滑板選手陳燁、香港霹靂舞代表隊成員等到場，嘉年華設有休憩區提供飲品及小食。在下月8日起的一個月，每晚8時的幻彩詠香江會加強燈光效果，嘉年華舉行的10天周末，將增設水上煙火效果。

相關字詞﹕旅發局；開心香港

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