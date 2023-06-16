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初選案｜鄭達鴻：曾兩度反對簽「墨落」聲明　預算案若「利多於弊」將不反對 (15:24)

民主派「35+」初選案今（16日）踏入第68天審訊，被告之一、前公民黨區議員鄭達鴻繼續自辯。對於2020年6月有人發起「墨落無悔」聲明，鄭透露公民黨被人質疑為何不簽，黨內議助和黨工稱「快快趣簽咗去，矛頭就會指向第二個無簽嘅政黨」，有被告此時發笑。鄭曾經兩度反對，他指如果公民黨自視為民主派較大政黨，不應「話簽就簽」坊間聯署，否則「黨格何在」，又重申黨的支持者主要為理性、溫和中產。不過，鄭的意見不被接納，公民黨最終以黨名義簽署「墨落」聲明。

辯方於庭上播放公民黨2020年3月的議會過半記者會片段，黨魁楊岳橋表明若政府不回應五大訴求，該黨將否決每項政府法案和撥款。當時在場的鄭達鴻供稱不同意楊的說法，楊僅代表當屆黨團發言，實際上其後應由新屆黨團決定做法。法官陳慶偉聞言發問，楊岳橋是否開出「空頭支票」？鄭達鴻認為是政治語言。陳官續問即是否「潛在謊言」，法官李運騰又稱為「修飾言辭」，鄭表示有可能這樣。

至於考慮投票取向，鄭達鴻表示「五大訴求做唔到固然係政府缺失」，但不可能無視財政預算案的內容，就政府「拋出幾多橄欖枝或者派糖措施」再平衡檢視，如果對市民利多於弊，則不會反對。

鄭強調當選後不會運用否決權，指當時距離表決財案尚有一段長時間，他相信理性的政府會檢視民意作出回應。一旦加入黨團未能改變黨的立場，鄭自言會申請豁免跟隨黨投票，甚至最壞情况是退黨。

此外，鄭確認和黨副主席賴仁彪出席過初選港島選區協調會議，鄭認為民主派欠缺科學的分票機制，故在該區取下4席幾乎不可能，他又引述司馬文在會上反對戴耀廷倡議運用否決權。聆訊午續。

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