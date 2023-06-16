警破「猜猜我是誰」行騙集團　拘5男包括主腦及港大生 (14:42)

深水埗警區重案組第二隊案件主管偵緝高級督察黃瀚緯表示，一名75歲老婦在5月31日接獲假扮其兒子的來電，對方稱需要保釋金，老婦其後與騙徒相約見面，並交出20萬現金積蓄。對方及後要求更多保釋金，引起懷疑，老婦通知家人並揭發事件。警方在騙徒再相約交收時，當場拘捕21歲和29歲的男子。兩人共牽涉4宗案件，事主為1男3女長者（63至82歲)，損失金額總共逾44萬港元。兩人已被落案起訴「串謀詐騙」。

警方及後再鎖定一名匿藏於紅磡區酒店的詐騙集團主腦，和一名負責協助主腦招攬收錢人物的骨幹成員。警方發現，有集團成員前日（6月14日）在黃大仙及香港仔犯案，並往將軍澳一商場與骨幹交收從事主收到的「保釋金」。警方當場拘捕該兩名22歲和20歲男子，並搜出約5萬港元和5萬人民幣。警方另搜查一酒店房間，拘捕相信是主腦的23歲無業男子，相信有黑社會背景，另搜出3萬多港元及大量未開封電話卡。

警方同日尋獲兩名居住黃大仙及香港仔的女事主（80及85歲），兩人分別損失5萬港元和5萬人民幣。警方指，兩人最初不願透露案件詳情，不相信已經受騙，甚至隱瞞家人，呼籲市民要多關心長者及主動分享騙案資訊。

警方指，集團首先會打電話予長者稱電話號碼更改了，第二次再致電時才稱需要保釋金，其運作則分三層，主腦會利用第二層的骨幹成員，透過telegram 、instagram等招攬第三層的學生、無業人士收款，報酬為百元至數千元不等，招攬人亦會為第三層成員安排行程、監視收款過程，而今次被捕的前線收款人中亦包括一名大學生。警方提醒，如僅負責收款已可獲數千元報酬，相信很大機會是求職騙案，呼籲年青人不要被「揾快錢」吸引受騙。

另外，深水埗警區在過去一年（2022年7月至2023年6月）期間，接獲77名同類電話騙案事主報案，損失由2千至65萬元不等，合共損失680萬港元。警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，最高可判處監禁十年。