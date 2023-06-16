早產嬰亡　威院認臨牀處理有缺失鞠躬致歉　成立調查委員會8周內交報告 (14:32)

威院兒科部門主管馮麗華稱，涉事嬰兒不足月，出生後轉送初生嬰兒深切治療部急救，本身肺壓偏高，影響呼吸功能，需要高濃度氧氣協助，另心臟跳動功能差，血壓低，故使用強心藥及腎上腺素幫助，因情況持續不理想，及後一直調整劑量；至半夜3時護上為其換藥，50分鐘後警號響起，之後發現活栓未開，已即時重開，嬰兒血壓一度有改善，但之後再轉差。以往相關指引未有白紙黑字列明護士在檢查輸藥情況時，要檢查三向活栓是否有開啟，院方在事發後已更新指引。

鍾健禮稱，初步顯示儀器當日正常運作，而有關儀器是常見的兒科儀器，以往檢查活栓程序未有出過大問題。他又指，早產嬰兒的疾病很複雜，身上通常會插有很多喉管，而雖然嬰兒死亡有很多成因，但院方已向家屬表示絕對無意逃避責任，「絕無一個意圖話因為BB本身疾病好差，就話我哋今次犯嘅錯誤係（同佢死亡）冇關係」。

他又指出，事發後已與嬰兒父母直接溝通，家屬表達非常不滿及難過，他強調若家屬想進一步追究，院方會提供支援，並承擔責任。涉事的4位醫護現正休假，其中兩位護士均有超過20年照顧初生嬰兒的經驗，調查期間或視乎情況將兩人調離現時崗位；兩位負責搶救的醫生分別為駐院醫生及副顧問醫生，亦有逾10年經驗。鍾健禮認為，涉事醫護在當時危急的情況下，仍很努力找出病因去幫助該嬰兒，又指發生一些事故不代表有關人士以後不可再做醫護，委員會會檢視他們以往的表現及資歷。