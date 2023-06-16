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南丫海難家屬上訴申請死因庭　上訴庭今審理6個月内下裁決 (14:22)

2012年南丫海難，遇難者家屬一直爭取為至親召開死因研訊。兩名家屬去年11月被原訟庭駁回申請，事後不服上訴，今（16日）於上訴庭審理。上訴方表示，家屬想透過死因研訊，盡可能了解至親遇難的情况，希望事件劃上句號。上訴方又指，調查委員會報告聚焦海事處的結構性缺陷，但海事處並非唯一要從災難中汲取教訓的部門。上訴庭聽畢陳辭，將於6個月內頒下裁決。

代表死者家屬梁淑玲和趙炳全的大律師譚俊傑表示，早前找到「南丫四號」不設水密門的新證據，涉及監督建船的財利船廠；家屬希望找出遇難過程的細節，召開死因研訊方符合公眾利益。上訴庭副庭長關淑馨表示，明白家屬想了解具體情况，除非展開死因研訊，否則他們內心無法「劃上界線」。

上訴方提到，如果召開死因研訊，重點不是誰人要為海難負責，因為相關刑事和民事案件均已結案，包括與財利船廠的申索。關官一度質疑，涉事公司可能覺得申索已完結，「為何要控告我？」，一旦家屬重啟訴訟，相關討論可能變得學術性。

上訴方另一新證據，在於海事處年檢次數不足，以及「海泰號」的港九小輪人員工時疑過長，是2015年調查委員會報告沒有觸及的議題。上訴庭副庭長朱芬齡問及，該報告是否不夠全面。上訴方回應指，警方事發不久展開調查，調查委員會無法審視相關證據；一旦涉事者在死因庭作供，可能得出與調查委員會不一樣的結論。上訴方強調，報告談及海事處年檢問題，「但要從災難中汲取教訓的，不只是海事處」，亦包括涉事船廠和船公司等。

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