明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關漁護署聯合行動　檢獲5.3噸瀕危物種　約值2200萬元 (13:39)

海關留意到走私受規管瀕危物種有上升趨勢，聯同漁護署於5月期間進行一項名為「牧羊者」聯合執法行動，於各出入境管制站加強打擊走私瀕危物種，行動期間共偵破24宗案件，拘捕14人，檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，估計市值約2200萬元。當中在客運渠道破獲13宗，涉及10公斤瀕危物種，包括活龜、蘭花及花旗蔘。而貨運破獲11宗，涉及5290公斤，包括魚翅、花旗蔘及乾海馬等。當中一宗在兩個澳門抵港的40呎貨櫃內檢獲超過5噸魚翅，估計市值2100萬元。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）劉苑容表示，今次行動獲一批魚翅，經初步檢查有受管制的長尾鯊魚翅，亦有不受管制的鯊魚物種。劉指長尾鯊共有3種，主要生活在熱帶及亞熱帶水域，特別之處有一條極長尾鰭，當獵食時會擊暈魚類之後吞食，魚鰭可製成魚翅，由於過度捕撈，導致過去50年之間野外數目下跌超過50%，國際自然保護聯盟（IUCN）亦將長尾鯊列為二危或瀕危級別，而瀕危野生動植物總國際貿易公約，於2017年將長尾鯊列入附錄二規管國際貿易。

另檢獲4隻受管制的星龜，兩隻是緬甸星龜，另兩隻是印度星龜，均列入附錄一，嚴禁國際貿易。緬甸星龜是緬甸的特有種，因有特別的背甲花紋，導致被捕獵作為寵物貿易，由於長年被大量捕獵，早於2000年已經在野外滅絕，直至約10年前有保育團體在緬甸保護區內野放，經個幾年努力，近年終於能夠在野外成功繁殖，但目前野外種群數量仍非常之小，加上非法捕獵及生景破壞持續，緬甸星龜存活狀況仍然非常嚴峻，公約已於1996年列為極危物種。印度星龜同樣因寵物貿易被大量捕獵，專家估計是單一最大量被走私的龜隻之一，佔全球被走私龜隻11%，目前已被（IUCN）評為二危級別。

漁護署並無發出任何許可證出售緬甸星龜，牠頭部黃色，背甲上有6條放射狀紋，任何人或店舖兜售即屬違法。而印度星龜，頭上有黑點，背甲通常有8條或以上放射狀紋，市場只有極少量合法存貨，市民若購買應向店舖查詢有否管有許可證，確保來源合法。

海關機場科空運貨物課監督張家聰表示，2019年海關在各出入境管制站截獲超過600宗走私瀕危物種案件，2020至2022年整體案件數字回落維持約300宗。而今年首5個月已緝獲175宗，佔去年全年案件數目超過60%，有明顯上升趨勢，經詳細分析，由2020至2022年期間整體案件數字下跌，源於客運渠道查獲案件減小，主要是疫情期間出入境人流大幅減小，隨著疫情緩和今年首5月，緝獲有關客運案件112宗，佔去年全年70%，由於客運案件大多涉及容易購買的物品，例如蘭花、花旗蔘等。提醒市民切勿攜帶未領有許可證的瀕危物種進出本港，以免誤墮法網。

另貨運方面相對無明顯升跌，但針對重大案件中分析，留意到2019年及2020年不法分子主要利用海路走私瀕危物種，包括受管制木材及乾魚翅等，至2021及2022年主要集中在空運，因船運供應緊張成本上升，加上電子商貿迅速發展，不法分子改為採用航空貨運走私瀕危物種。除此亦發現利用速遞貨物渠道，將瀕危物種放於雜物內掩飾以圖避過海關人員發現。

相關字詞﹕走私 瀕危物種

上 / 下一篇新聞