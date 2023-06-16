海關漁護署聯合行動　檢獲5.3噸瀕危物種　約值2200萬元 (13:39)

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）劉苑容表示，今次行動獲一批魚翅，經初步檢查有受管制的長尾鯊魚翅，亦有不受管制的鯊魚物種。劉指長尾鯊共有3種，主要生活在熱帶及亞熱帶水域，特別之處有一條極長尾鰭，當獵食時會擊暈魚類之後吞食，魚鰭可製成魚翅，由於過度捕撈，導致過去50年之間野外數目下跌超過50%，國際自然保護聯盟（IUCN）亦將長尾鯊列為二危或瀕危級別，而瀕危野生動植物總國際貿易公約，於2017年將長尾鯊列入附錄二規管國際貿易。

另檢獲4隻受管制的星龜，兩隻是緬甸星龜，另兩隻是印度星龜，均列入附錄一，嚴禁國際貿易。緬甸星龜是緬甸的特有種，因有特別的背甲花紋，導致被捕獵作為寵物貿易，由於長年被大量捕獵，早於2000年已經在野外滅絕，直至約10年前有保育團體在緬甸保護區內野放，經個幾年努力，近年終於能夠在野外成功繁殖，但目前野外種群數量仍非常之小，加上非法捕獵及生景破壞持續，緬甸星龜存活狀況仍然非常嚴峻，公約已於1996年列為極危物種。印度星龜同樣因寵物貿易被大量捕獵，專家估計是單一最大量被走私的龜隻之一，佔全球被走私龜隻11%，目前已被（IUCN）評為二危級別。

漁護署並無發出任何許可證出售緬甸星龜，牠頭部黃色，背甲上有6條放射狀紋，任何人或店舖兜售即屬違法。而印度星龜，頭上有黑點，背甲通常有8條或以上放射狀紋，市場只有極少量合法存貨，市民若購買應向店舖查詢有否管有許可證，確保來源合法。

海關機場科空運貨物課監督張家聰表示，2019年海關在各出入境管制站截獲超過600宗走私瀕危物種案件，2020至2022年整體案件數字回落維持約300宗。而今年首5個月已緝獲175宗，佔去年全年案件數目超過60%，有明顯上升趨勢，經詳細分析，由2020至2022年期間整體案件數字下跌，源於客運渠道查獲案件減小，主要是疫情期間出入境人流大幅減小，隨著疫情緩和今年首5月，緝獲有關客運案件112宗，佔去年全年70%，由於客運案件大多涉及容易購買的物品，例如蘭花、花旗蔘等。提醒市民切勿攜帶未領有許可證的瀕危物種進出本港，以免誤墮法網。

另貨運方面相對無明顯升跌，但針對重大案件中分析，留意到2019年及2020年不法分子主要利用海路走私瀕危物種，包括受管制木材及乾魚翅等，至2021及2022年主要集中在空運，因船運供應緊張成本上升，加上電子商貿迅速發展，不法分子改為採用航空貨運走私瀕危物種。除此亦發現利用速遞貨物渠道，將瀕危物種放於雜物內掩飾以圖避過海關人員發現。