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港車北上預約出行首日晚11時推出 運輸署：需確保系統運作暢順 (00:16)

港車北上計劃7月1日起實施，已獲發「港車北上」相關牌證人士周四（15日）起可預約出行日期，惟至少截至晚上10時，當局一直沒對外公布「指定日子預約系統」的網站鏈結及系統開放時間，至晚上11時本報翻查港車北上計劃網站，才見當局更新資料。本報向運輸及物流局查詢為何系統於日內遲遲不開放，運輸署回覆稱，為確保「港車北上」指定日子預約系統運作暢順，署方與營辦商就系統的運作進行最後階段測試，系統於晚上11時推出。

經港車北上往廣東省的每日出行車輛數目亦設有上限，惟即使預約系統已開放，局方至今仍未公布，運輸及物流局回覆查詢時沒回應，僅重申會適時公布。

據「指定日子預約系統」網頁，申請人需在60分鐘內完成預約程序，首先選定預約出行日子，其後需提供車輛登記號碼、電郵地址、封閉道路通行許可證（禁區紙）編號、香港身分證號碼等身分證明文件，輸入驗證碼後便可完成預約。系統每月中開始會接受下一個月的預約，故目前系統僅開放7月預約，截至晚上11時半，月內所有日子均顯示可預約，未有日子屬「已滿」及「需抽籤」。預約系統網頁條款列明，視乎預約情況，運輸署可能會稍後就申請人所選日子的出行時間聯絡申請人。

另有條款亦提到，申請人每次登入系統只可辦理一次指定日子預約申請，如申請人需取消指定日子預約，必須在該指定日子不少於3個曆日前進行；如最終未有按時出行，但沒事前取消預約會有罰則，如在3個月內犯2次，預約申請資格會自第2次違規起計被暫停3個月。

汽車會會長李耀培向本報稱，留意到要預約出行需提供禁區紙編號，據他了解屬首批完成驗車的車主，上周驗車後已獲內地部門發出供港車北上之用的「電子牌證」，但至今仍未獲運輸署簽發「禁區紙」，料將無法使用預約程系統出行，促當局加快相關簽發程序。李又慨嘆，港車北上開放申請以來流資訊混亂及不透明，有已獲發 「電子牌證」車主以為即日可預約出行，全日一直在等候預約系統開放，無奈至晚上一直沒消息，坦言「好失望」。李形容，一眾本來對港車北上興致勃勃車主被「打沉」 ，當局至今未解釋狀況，亦予人不透明之感，難免影響車主對計劃的信心，倡當局解釋日內遲遲未開放系統的原因，兩地部門並需盡快磨合，改善行政工作效率，令計劃可順利推行。 

相關字詞﹕港申北上

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