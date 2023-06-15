5人借貸後報警訛稱無借欲避債　警追查揭億元洗黑錢案共拘19人 (17:50)

警方於今年5月接獲5名市民報案，他們聲稱從來沒有向一家本地虛擬銀行開設戶口，但接獲有關銀行的貸款還款通知。警方調查後，相信該5人的戶口由黑社會背景人士控制，相信他們被集團招募，根據指示開設戶口及向銀行借款，通過戶口轉移資金，將錢轉入傀儡戶口，再從中獲得金錢利益，當借款人的貸款額耗盡時，他們便向警方報案，意圖逃避相關債項。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察魏俊傑表示，集團涉嫌於去年9月至今年3月期間開設相關戶口，總共申請約310萬元貸款，最大一筆貸款額來自一名報稱銀行職員的骨幹成員，涉嫌借款77萬元。警方發現5人開戶時雖然提供虛假的個人資料，包括電話、電郵、地址，但他們上載個人身分證及自拍照，因此警方相信5名骨幹成員對於開設個人戶口知情。警方亦發現5人認識集團主腦，他們的個人銀行戶口曾與集團主腦往來。

商業罪案調查科訛騙調查組署理總督察劉嘉明表示，調查發現有關款項進入多個由黑社會所操縱的傀儡戶口洗錢，涉及29個個人戶口，涉嫌清洗大量來歷不明的款項達一億港元。警方昨日拘捕19名本地人，包括15男4女，年齡介乎22至57歲，部分有黑社會背景。警方又檢獲大量手提電話、銀行文件等。劉稱案件仍在調查，不排除更多人被捕。