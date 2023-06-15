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KOL「鬼王」涉脅迫學員付款學「溝女」 違商品說明條例罪成候判 (17:22)

自稱「鬼王」於YouTube開設頻道教授「全方位媾女」秘訣的男子，涉嫌脅迫男學員支付逾54萬元費用，包括用作改變形象的「換裝費」。被告否認兩項「作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪，今（15日）在東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官認為，若然兩名事主報讀課程前知悉需付額外款項，且是比原先要求的金額高數倍，便不會報讀。案件押後至7月6日判刑，待索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。

被告周柏賢（33歲、報稱導師）審訊時選擇不作供，他於錄影會面中稱與兩名事主為師徒關係，他提供的非課程，亦無收取學費，只著二人「課金」。裁判官陳志輝裁決指，上課並不一定有特定地點，被告在個人平台標明提供「專人特訓」、有頂級導師指導等。另根據他與事主的WhatsApp對話紀錄，他要求支付「1 on 1學費」，又說付款後即可實戰，他如何稱呼學員並非重點。

裁判官續指，被告於YouTube推廣及WhatsApp對話中明確表示學員只需付款一次。兩名事主起初信任被告，願意付原額，直至正式會面才得知有額外換裝費、名錶費等，最終分別在繳付3.8萬元後，再額外付10萬元；以及付7.8萬元後，再額外繳付33萬。裁判官認為上述資訊為事主決定是否購買課程的重要資料，二人是否願意付款或受脅迫，均不會影響控方案情。裁判官終裁定控方舉證成功。

控方透露被告有兩項案底，均與本案性質不相同，並要求法庭頒下賠償令。自行代表的被告不作求情，因不認同本案涉誤導，他亦反對賠償令，認為是「無端白事懲罰我」，造成不公。被告批評遭海關「人格謀殺」，提到自己「過往過千弟子」，「畀兩個老鼠屎咁搞」。

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