初選案｜鄭達鴻稱譚文豪、楊岳橋為免「畀人夾」率先提否決預算案　批二人一意孤行 (17:13)

「35+」初選案今（15日）續審，被告鄭達鴻出庭自辯。鄭達鴻引述譚文豪在公民黨會議上指，坊間提出否決預算案作為爭取「五大訴求」的籌碼，「與其遲早都畀人夾，不如自己衝出嚟去得盡啲」。鄭表示，席間大部分人反對否決預算案，包括他本人亦質疑，「我哋支持者係一班理性中產，有乜理由衝出嚟，去分一塊本土派嘅餅？」鄭形容譚文豪和楊岳橋「一意孤行」，最終公民黨召開記招宣布否決預算案。
鄭達鴻於2020年代表公民黨參選香港島立會議席，他透露該黨設有「徵召」機制，元老或現任立會議員可以徵召任何黨員出選。鄭一度擔心自己無法出選，因當時形勢緊張，有消息傳出會更換人選，他或被主席梁家傑，或時任法律界議員郭榮鏗等取代。
談及為何參與初選，鄭達鴻指香港民意研究所曾進行民調，結果顯示民主派選民只會支持初選勝出者。法官陳慶偉聽畢質疑，控方證人區諾軒沒有提及任何民調，追問民調是否真實存在。鄭表示的確存在，但忘記是何時的民調。
2020年3月的公民黨記者會上，時任黨魁楊岳橋稱政府不處理五大訴求，該黨將否決政府法案和撥款。鄭達鴻指，該黨事前召開選舉籌備會議，席間譚文豪談及否決預算案，主張該黨以否決所有議案為籌碼。法官陳慶偉聽畢表示，與其「畀人夾」，公民黨的立場看來是「夾人哋first」，「從被迫逼一方，成為施壓一方」（from being forced, to being the one who initiates more force）。
鄭達鴻提到，他曾任公民黨執委會副秘書長，原擬接任秘書長，但他發現該黨重要決定均經黨團討論、由黨魁向執委會匯報，「我唔能夠接觸真正決策嘅核心」，他遂不當副秘書長，並被指派做執委會成員。不過，鄭提出的建議沒獲黨接納，直至發帖文宣布退黨才提到對黨不滿，稱「慚愧地我改變不了任何一件事」。審訊明（16日）續。