初選案｜鄭達鴻稱譚文豪、楊岳橋為免「畀人夾」率先提否決預算案　批二人一意孤行 (17:13)

鄭達鴻於2020年代表公民黨參選香港島立會議席，他透露該黨設有「徵召」機制，元老或現任立會議員可以徵召任何黨員出選。鄭一度擔心自己無法出選，因當時形勢緊張，有消息傳出會更換人選，他或被主席梁家傑，或時任法律界議員郭榮鏗等取代。

談及為何參與初選，鄭達鴻指香港民意研究所曾進行民調，結果顯示民主派選民只會支持初選勝出者。法官陳慶偉聽畢質疑，控方證人區諾軒沒有提及任何民調，追問民調是否真實存在。鄭表示的確存在，但忘記是何時的民調。

2020年3月的公民黨記者會上，時任黨魁楊岳橋稱政府不處理五大訴求，該黨將否決政府法案和撥款。鄭達鴻指，該黨事前召開選舉籌備會議，席間譚文豪談及否決預算案，主張該黨以否決所有議案為籌碼。法官陳慶偉聽畢表示，與其「畀人夾」，公民黨的立場看來是「夾人哋first」，「從被迫逼一方，成為施壓一方」（from being forced, to being the one who initiates more force）。

鄭達鴻提到，他曾任公民黨執委會副秘書長，原擬接任秘書長，但他發現該黨重要決定均經黨團討論、由黨魁向執委會匯報，「我唔能夠接觸真正決策嘅核心」，他遂不當副秘書長，並被指派做執委會成員。不過，鄭提出的建議沒獲黨接納，直至發帖文宣布退黨才提到對黨不滿，稱「慚愧地我改變不了任何一件事」。審訊明（16日）續。