初選案｜鄭達鴻稱譚文豪、楊岳橋為免「畀人夾」率先提否決預算案　批二人一意孤行 (17:13)

鄭達鴻於2020年代表公民黨參選香港島立會議席,他透露該黨設有「徵召」機制,元老或現任立會議員可以徵召任何黨員出選。鄭一度擔心自己無法出選,因當時形勢緊張,有消息傳出會更換人選,他或被主席梁家傑,或時任法律界議員郭榮鏗等取代。

談及為何參與初選,鄭達鴻指香港民意研究所曾進行民調,結果顯示民主派選民只會支持初選勝出者。法官陳慶偉聽畢質疑,控方證人區諾軒沒有提及任何民調,追問民調是否真實存在。鄭表示的確存在,但忘記是何時的民調。

2020年3月的公民黨記者會上,時任黨魁楊岳橋稱政府不處理五大訴求,該黨將否決政府法案和撥款。鄭達鴻指,該黨事前召開選舉籌備會議,席間譚文豪談及否決預算案,主張該黨以否決所有議案為籌碼。法官陳慶偉聽畢表示,與其「畀人夾」,公民黨的立場看來是「夾人哋first」,「從被迫逼一方,成為施壓一方」(from being forced, to being the one who initiates more force)。

鄭達鴻提到,他曾任公民黨執委會副秘書長,原擬接任秘書長,但他發現該黨重要決定均經黨團討論、由黨魁向執委會匯報,「我唔能夠接觸真正決策嘅核心」,他遂不當副秘書長,並被指派做執委會成員。不過,鄭提出的建議沒獲黨接納,直至發帖文宣布退黨才提到對黨不滿,稱「慚愧地我改變不了任何一件事」。審訊明(16日)續。