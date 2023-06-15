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涉挖空厚裝書藏毒　警搗荃灣兩毒品儲存倉檢市值360萬毒品 (15:36)

警方昨（14日）在荃灣橫龍街工廈兩個迷你倉單位破獲毒品儲存倉，以涉嫌販毒拘捕一名送貨員，並檢獲市值約360萬毒品，部分藏於被挖空的厚裝書內。警方相信，行動已成功堵截一批準備在暑假供應至荃灣、葵涌區一帶毒品。

荃灣警區特別職務隊第二隊督察張立康表示，警方昨晚11時展開反毒品行動，在荃灣橫龍街工廈兩個迷你倉單位檢獲約4600克懷疑氯胺酮、約730克懷疑霹靂可卡因，以及約880克懷疑冰毒，總市值超過360萬港元，另檢獲毒品包裝工具，包括電子磅以及大量膠袋。張稱，現場尋獲數本厚裝書，書本內頁被挖空收藏毒品，相信屬避開追查的方法。據悉該6本厚裝書各藏一包約250克懷疑氯胺酮，合共1.5公斤，會調查是否以此方式運送來港。

警方在其中一個迷你倉內，以涉嫌販毒拘捕一名姓陳中國籍男子（39歲），正被扣留調查。男子報稱送貨員，正職負責送遞網購寵物用品予客戶。警方初步調查相信男子受不法分子金錢利誘，利用送貨員正職掩飾，空餘時運送毒品。據悉兩個涉案迷你倉單位分別百尺，相距數十米，內裡直接擺放包裝工具及懷疑毒品，沒有其他物品掩飾。被捕男子數月前登記租用其中一個單位，另一單位登記人則尚待調查。

警方重申，製造及販運危險藥物是極嚴重的罪行，最高可被判終身監禁和罰款500萬元，警方對不法活動採取零容忍態度，將會繼續以情報主導行動，打擊毒品相關活動。

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