國安案被捕六旬婦　涉為「九十二籤」案還押者冒簽文件　還押候訊 (14:16)

4名被告依次為退休婦林明義（64歲）、外賣員顏學健（33歲），及均報稱無業的張家俊（33歲）和何卓為（39歲）。張及何為2020年深圳灣口岸爆炸品案中之被告，自2020年起一直還押於懲教署。控方不反對顏的保釋，但反對林的保釋，裁判官拒絕林的保釋申請。

控罪指，林明儀、顏學健及張家俊，於2023年3月1日至3月6日期間，在香港串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。

另一控罪指，林明儀與何卓其，於2023年3月6日，在香港串謀製造虛假文書，即一份有虛假簽署的傳訊令狀。

林明儀另被控於2023年6月8日，在香港荔枝角收押所探訪室内，意圖妨礙司法公正，作出具有妨礙司法公正傾向及意聞的作為，即接觸一名為梅銘鋒的人士，並要求梅銘鋒傅達訊息給何卓為和張家俊，聲稱傳訊令狀是他們所簽署的，從而阻撓及妨礙香港瞀祭的調查及相關的刑事訴訟程序。