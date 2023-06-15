男子為免繳2500元贍養費虛報收入減少　認罪囚18個月 (13:58)

被告吳文錦（37歲）報稱利嘉閣地產有限公司首席聯席董事，他承認共7項控罪。綜合求情內容，被告犯案源於不滿前妻花贍養費購買化妝品和iPhone，兒子卻要穿二手校服，亦認為前妻及其男友苛待兒子，辯方強調他非常疼愛兒子，每月花費3萬元支付兒子的補習費和生活費。

張官判刑時批評，被告有預謀及持續犯案，目的是不遵從法庭的指令，案情嚴重，並非現代社會所能容忍，必須重判以維持公眾對司法系統的信心。6項控罪同判囚20個月，同期執行，另考慮被告熱心公益，酌情減刑至18個月。

被告承認的案情指，被告與前妻在2013年離婚，兒子的撫養權判予前妻，被告須支付每月2500元的贍養費供養兒子。2018年1月，被告向家事法庭申請免除贍養費，並簽署假文件訛稱他已轉為兼職，在2017年至19年的月入介乎7422至2.2萬元，惟他的實際月入是介乎2.1萬至46.8萬元，並在庭上作假供，最終獲免除贍養費。