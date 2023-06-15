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消委會︳eBay Hong Kong要求賣家提交個人資料綁定已停用支付平台　消委會促改善 (13:05)

消委會檢視7個於香港營運的網上二手交易平台，發現「eBay Hong Kong」要求消費者不必要地披露個人資料，並要求用戶在已停用的收款平台上載大量個人資料。消委會促請平台改善。

消委會指，「eBay Hong Kong」劃一要求所有賣家先把帳戶綁定到第三方收款公司「Payoneer」，並在註冊Payoneer戶口時上載地址證明、身分證副本及自拍照認證；若未有完成有關步驟，平台會顯示未能刊登物品的警告字眼。但eBay Hong Kong已於2021年6月停止支援平台收款功能，買賣雙方只可透過線下方式，如見面支付、支票等交易，故註冊第三方收款公司的帳戶並無實際用處，導致消費者不必要地披露大量個人資料。消委會促請平台馬上採取措施改善。

消委會又批評，eBay Hong Kong列載的收費資訊頗為混亂，以用拍賣底價為例，平台的刊登頁面在計算相關費用後，註明不論物件是否售出，都不退還有關費用；但網站說明則指物品售出後會全部退還。消委會認為，用戶或難以理解實際收費方式，商戶有基本責任清楚闡明最新的收費方式，而會方就問題向平台作查詢時亦未獲回應，認為情況令人失望，做法極待改善。

消委會又發現，有5個平台有提及用戶資料會被用作推銷用途，包括「DC Fever Fever市集」、「eBay Hong Kong」、「Facebook Marketplace」、「HKTVmall EcoMart」及「Price.com.hk二手買賣區」，「Carousell旋轉拍賣」會視乎用戶意願而有相應做法，「JupYeah執嘢」則表示不會把會員資料用作推廣或促銷。

消委會提醒，市民要保護個人私隱，切勿隨便透露個人、財務，或信用卡資料予第三方，當中交易時收到不明的網頁連結時，切勿隨意打開或填寫任何資料，並應立即停止交易及與平台聯絡。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 網上二手交易平台

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