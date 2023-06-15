消委會︳網上交易平台買假貨無保障　消委會促加入審查或退貨機制 (12:51)

消委會於今年3月至5月檢視7個網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得服務資料。消委會指，各平台基本上讓用戶自由上載物品進行交易，但大部分只提供基本交易保障，如帳號驗證、用戶評價、檢舉功能，並註明不會為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，全部平台均沒有實行假貨審查機制和退貨保障。

消委會總幹事黃鳳嫺說，以往曾收到有消費者投訴，經二手交易平台購入名牌手袋，收貨後發現產品編號未能在品牌系統中找到，懷疑購入假貨，最終經消委會調停後成功退貨；另一消費者則購入一個真品的名牌手袋，但最終產品是經過修理，變成黃色，事主不滿產品與描述不同，最終未能成功退款。黃鳳嫺稱，不少二手交易由個人賣家對個人買家，消委會很多時候未能受理，提醒消費者作交易前要小心。

消委會認為，現行法例亦未有平台就交易平台的責任作清晰界定，建議社會探討和研究規管的必要性和可行性，平台亦應提升和檢查其相關措施。黃鳳嫺說，有些海外網上交易平台設退貨機制，若貨不對辦或不滿意可在30日內退款；新加坡亦有法例要求在網上銷售二手商品前要註冊登記。她認為，本港是否需作立法規管，要視乎業界情况，及有多大需要作出監管，值得密切監察。

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌建議，市民使用二手交易平台進行大額交易時應份外小心，如要求賣家提供古董物品的相關憑證，並檢視對方用戶檔案，衡量有關交易風險；亦應保留交易和交談紀錄，若出現交易糾紛亦可作為證據之用。