消委會︳近7成乳膠氣球樣本潛在致癌物含量超標　消委會籲勿用口直接吹氣 (11:24)

消委會測試11款單色或單一款式氣球產品及8款混色或混合款式的產品，並參考歐洲玩具標準，發現32個樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物，當中逾3成、即13個的總遷移量由0.058mg/kg至0.39mg/kg，超出歐洲標準上限0.05mg/kg，部分超出上限約1.1倍至6.8倍。24個樣本檢出可能致癌的亞硝胺化合物NDELA，其中5個樣本遷移量超標；27個樣本檢出其他或致癌的亞硝胺化合物NDMA或NDBA，當中9個樣本超標。有20個樣本同時檢出NDELA、NDMA及NDBA等2種或以上亞硝胺化合物。

消委會解釋，製造乳膠氣球時有機會在加工程序中使用某些促進劑，因而產生出亞硝胺化合物和可亞硝化物質，部分亞硝胺化合物屬懷疑致癌物質，雖未有足夠研究證明有關物質對人類具有致癌性，但潛在風險不容忽視；而當人體攝入可亞硝化物質後，可於體內將其轉化成亞硝胺化合物，故可亞硝化物質的釋出量同樣都是重要的安全指標。

消委會又發現全部樣本均檢出不同濃度的可亞硝化物質，19個樣驗出的的可亞硝化物質總遷移量由1.114mg/kg至6.502mg/kg不等，超出歐洲標準及歐盟規定的1mg/kg的上限；26個樣本釋出的可亞硝化物質被轉化成可致癌物質NDMA。

消委會認為，廠商改用較安全的物料製造氣球是絕對可行，建議廠商留意並參考不同國家或地區的玩具安全標準，避免產品釋出過量的潛在有害物質。消委會又建議有關執法部門參考相關標準加強抽驗，提醒市民若使用氣球，建議使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質的機會，而玩樂後應先清潔雙手及洗面，避免經口服途徑攝入有害物質。