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初選案｜鄭達鴻出庭自辯　指公民黨由立會議員黨團主導不民主　曾任執委感變「橡皮圖章」 (14:06)

民主派「35+」初選案今（15日）踏入第67日審訊。被告之一的前公民黨區議員、案發時擔任執委會成員的鄭達鴻，今早出庭自辯。鄭達鴻站上證人台，持聖經宣誓後作供，他談及，公民黨黨團凌駕執委會，形容執委會是「橡皮圖章」，該黨以立法會議員「起家」，於是由他們作主決定，執委會只是象徵性通過經黨團討論的事宜。鄭認為，執委會成員不會說服到最高決策者，只能不情願地跟隨，並不民主。

鄭達鴻講述，在港修畢社會政策及行政學士和法律博士，其間去過內地交流。鄭有見公民黨理念是在一國兩制下為港人服務，並堅持專業價值，遂於2012年加入該黨，冀提供「貼地」聲音，關注基層。鄭2015年起連續當選兩屆東區區議員，2021年辭任。他指，和建制派在政治上針鋒相對，但在民生上互相合作，又特別提到於2019年11月25日，他是獲警方允許入理大勸喻學生的五名區議員之一。

談及公民黨，鄭透露執委會非以投票表決通過事宜，而是由黨最高層決定，做法不民主。被問到公民黨黨魁楊岳橋抑或黨主席梁家傑角色較大，鄭表示，該黨取得立法會議席後稱為「雙頭馬車」，惟事實上主要由領導黨團的黨魁下決定，黨團有需要時可邀請主席梁家傑參與。

代表被告吳政亨的大律師石書銘，昨呈上吳接受前《蘋果日報》記者訪問的錄音，以及吳和網友的電郵對話，要求將兩份證物呈堂。法官李運騰今甫開庭指，訪問錄音顯示吳的心態，看來吳有意協助戴耀廷進行初選計劃，向潛在參選人施壓，看來有「牽連罪責」（inculpatory）的意思。李官強調，如果辯方將錄音呈堂，法庭會視之為「混合式」陳述（mixed statement），即當中有開脫罪責的部分，亦有牽連罪責的部分。

經商討後，石書銘要求法庭將證物正式呈堂。法官陳慶偉指，法庭尚未知道證物如何反映吳政亨的心態，會留待書面陳辭處理。

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