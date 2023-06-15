消委會︳八款循環扇未能通過部分安全測試　機電署籲停用其中兩款　送風量相差大 (10:44)

循環扇體積普遍較傳統的座地或座枱風扇細小，風扇頭的外形一般為圓筒形。消委會測試12款樣本的安全程度、送風量、省電程度等，當中只得「origo」通過所有安全測試項目。消委會發現，其中4款樣本的絕緣距離不足，其中「Turbo Italy」的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離，較標準要求的2毫米，少1毫米；該樣本與「THOMSON」、「JNC」及「三信SANSHIN」拆下風扇罩或扇葉後，用戶可接觸到的摩打轉軸與個別內部帶電部分之間的絕緣距離，較標準要求的8毫米，少2.8毫米至4.3毫米不等，若用戶沒有先切斷電源，就會增加觸電的風險。

測試亦發現，2款樣本的物料阻燃能力不符合標準要求，其中「伊瑪牌imarflex」的部分內部塑膠元件、「三信SANSHIN」的部分外殼膠料未能通過針燄測試，着火後未能於30秒內自動熄滅。兩間廠商均稱有關結果屬個別事件，會安排受影響產品批次免費更換零件，其中伊瑪牌受影響生產批次的機身編號由S/N 1510O060665至S/N 1510O061664；三信產品則為於2022年3月生產，機身編號第8至11個號碼為2203。機電署昨發新聞稿呼籲市民停用有關產品，並聯絡產品的香港總代理萬利嘉實業有限公司及宏俊有限公司安排更換產品零件。

另外，「愛麗思IRIS OHYAMA」上下搖擺運作時，手指可被夾在風扇頭與底座之間的空隙，被夾時承受的力度超出標準上限，消委會稱，兒童若不慎將手指伸入空隙，便可能有受傷風險；「億世家ecHome」的樣本在持續搖擺10萬次後，有1條內部電線導電體逾30%受損，未能符合標準要求；「普樂氏Proluxury」樣本以較高電壓運作時，量得摩打線圈的溫度升幅超標。

不同樣本送風量相差逾5成

消委會又測試12款樣本的送風量，發現送風量最高的「樂信牌Rasonic」樣本扇葉直徑21厘米，送風量達每分鐘21.2立方米；送風量最低的「THOMSON」樣本扇葉直徑為18厘米，每分鐘送風量為10.1立方米，相差達52%。至於省電程度方面，12款樣本每瓦特可產生介乎每分鐘0.4立方米至1.2立方米的送風量，最多相差達67%。整體而言，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率，較7款採用傳統交流電摩打驅動扇葉的樣本為佳。

消委會提醒，如果市民想慳電，可將冷氣機的溫度設定調高 1°C，搭配耗電量遠低於冷氣機的風扇作輔助，藉以將冷風均勻地帶到室內每個角落，而使用風扇時可以啟動時間掣，亦應為風扇留有空間讓其擺動和散熱，移動或清潔風扇時應先拔掉電源插頭。