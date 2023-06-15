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強心藥輸注管活栓沒開啟　威院早產嬰去世 (00:27)

沙田威爾斯親王醫院發生嚴重醫療事故，一名留院初生嬰兒不幸去世。事件涉及威院一名孕期不足28周嬰兒，嬰兒在12日（周一）出生，因早產及患有先天性心臟問題，要在新生兒深切治療部接受密切監察及治療，並需要使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物，但威院指醫護人員於13日凌晨約3時為嬰兒調整強心藥物處方，但儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護人員檢查儀器，才發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注，而嬰兒同日下午約4時離世。

威院指由於嬰兒早產及患有先天性心臟問題，需要接受治療，指由於嬰兒持續出現低血壓情况，醫護人員於13日凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，並設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。威院指輸注儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護人員隨即檢查儀器，發現輸注管的活栓沒有開啟，醫護人員即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物。不過，嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約4時離世，即出生不足2日離世。

威院指非常關注事件，醫院行政總監與醫療團隊周三(14日)傍晚再次約見家人解釋事件經過，並就事件向嬰兒家人致歉及致深切慰問，指醫療團隊及病人聯絡主任會繼續盡力為家人提供支援及協助。

 

威院指已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

 

威院又指初步檢視事件後，即時採取措施避免再發生類似事件，包括提醒醫護人員為新生嬰兒輸注藥物時要加倍注意，例如檢查輸注管的活栓，又指由於輸注份量及速度非常微少，必須確保輸注儀器的設定合適。另外，該院亦會向代理商了解，提升新生嬰兒輸注藥物的可行安全程序。

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