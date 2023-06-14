涉收1.3萬貸款洩案件進度　前警員認公職人員接受利益候判 (22:14)

29歲時任警員於前年向一名貸款代理收取1.33萬元貸款，以回答對方就派對房間執法行動及其他案件調查進度的查詢；另他又向同袍索取1萬元借款。該警員今（14日）於沙田裁判法院承認各一項公職人員接受利益及訂明人員索取利益罪，案件押後7月4日作求情及判刑，期間准保釋外出。
認罪的被告蘇靖峰（29 歲，報稱前警員），去年因收受賭注者投注罪被判120小時社會服務令，惟因多次遲到而違令，早前被改判監禁10日、緩刑1年。同案次被告彭閏謙，則被控1項向公職人員提供利益罪，押後至7月11日再訊。
控方案情指出，案發時蘇靖峰任職警員，駐守沙田警區田心分區。廉署接獲警方轉介貪污投訴展開調查，發現蘇於2019年透過電話推銷貸款認識彭，彭為一名貸款代理人。2021年6月30日至10月11日，蘇先後16次收取彭共13,300元貸款，並已償還所有貨款。
不過在此期間，彭曾將一張旺角警署案編號的照片發給蘇，查問案件進展。蘇其後回覆稱，已問過駐守旺角警署某人，需要申請搜查令，搜取便利店的閉路電視片段，並已着該區反黑組同期幫忙留意案件進度。彭另向蘇查問有關警方會否重覆掃蕩某一派對房間，蘇回應除非有人投訴，否則甚少發生。
蘇被捕後在警誡下稱，就該案件和派對房間的執法行動的答覆，是他因應警務處慣常調查方法揑造出來的。
同年6月蘇被頒令破產，9月1日蘇向同袍歐陽毅借約1萬元，承諾出糧後還錢，但遭拒絕。
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