陳浩濂出席亞投行會議 推銷本港綠債及保險產品優勢 (21:52)

陳浩濂指，上月香港按揭證券有限公司成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券，而亞投行便是此次發行的錨定投資者。陳指這次發行為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會，可令香港基建融資市場的發展更蓬勃、更多元。他指亞投行的參與正正履行其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標，協助客戶以創新模式鼓勵和引導私營資本進入新興市場的基礎設施建設領域。

陳指這兩天他在北京出席亞投行的董事會會議。他指香港的資本市場和專業服務有能力支持亞投行在項目融資、投資、財務管理、外匯管理和仲裁服務等方面的運作。自2017 年以來，亞投行向香港的專業服務授予了價值數千萬港元的企業採購合同。

陳浩濂在會議期間，與亞投行投資二局局長夏立志會面，探討合作機會。陳指香港綠色和可持續金融發展蓬勃，2022年在港發行的綠色和可持續債務工具總額達805億美元，較之前一年增加四成以上。自香港於前年推出保險相連證券的專屬規管制度，至今已有四宗保險相連證券在港發行。