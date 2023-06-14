「引進辦」與逾150間企業會面　將每年公布接觸企業數目 (18:54)

黃偉綸表示，預計引進辦在今年底前接觸近300間重點企業，又指「引進重點企業諮詢委員會」已召開兩次會議，提及委員強調在招商引資過程中，應善用內地，尤其是粵港澳大灣區的市場規模和其他優勢。

至於企業落戶香港的關注事項，黃偉綸表示，不同企業關注項目不同，就政策措施方面，生命健康科技和人工智慧與數據科學相關的企業較重視跨境數據的流通，金融科技相關的企業會較關注申請牌照的政策和要求，先進製造與新能源科技相關的企業會較留意政府發展新能源政策的方向和貨物通關的安排等。

黃亦重申，未來三年間目標吸引至少1130間企業在港開設或擴展業務，當中包括重點企業及其他企業，政府會每年公布接觸過的重點企業數目等資料。不過，黃指為確保商討順利，並爭取對港最大的利益，引進辦與重點企業的討論過程及內容須保密，不會公開有關詳情，重申為企業度身訂做落戶或擴展計劃。