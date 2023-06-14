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馬時亨：收回高球場或影響外資來港意欲　批有人將事件政治化 (18:51)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，城規會今（14日）舉行第二場公聽會，商務及經濟發展局前局長、港鐵前主席馬時亨下午出席公聽會，他本身亦為逾30年的香港哥爾夫球會會員，稱今日帶着「矛盾」出席公聽會，一方面支持政府興建公屋，因房屋問題是本港重中之重，但他認為收回的土地具歷史價值，除保育問題，或會影響高球運動發展，以及香港作為國際城市及國際金融中心的發展，強調「政府唔應該喺高爾夫球場上起樓」。

馬時亨指，擬建屋的高球場用地交通配套非常不足，認為將來會出現交通擠塞問題，對北區交通造成嚴重負擔。他以港鐵前主席身分表示，要由上水港鐵站建造一條支線去高球場「好難」，因為興建一條鐵道需要經過嚴格技術上的評估和規劃，「從表面上睇，根本無辦法再開一條支線盡量保留伸延到球會附近」，呼籲委員三思，因為居民入住後或會「怨氣重」，居民又會質問「點解你哋（城規會）10年前諗唔到㗎？咁蠢嘅？」，強調「我唔想做蠢人」。

馬時亨又指，收回土地的機會成本非常高，因為世界賽事或許不會在香港舉行，從而影響外國公司來港意欲。他解釋，很多高級行政人員都喜歡打高球，高球場是一個建立商業關係、進行商業談判和交流的場所，形容高球場是「留住外商和企業駐港高管人員嘅重要條件。」

馬時亨表示，有意見認為政府不收回高球場，代表政府沒有決心解決房屋問題，他強調「絕對唔係」。他指，很多人將今次的建屋問題情緒化，甚至將事件「政治化」，認為解決房屋問題需要理性和客觀去看待。

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