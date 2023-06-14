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墨西哥空運抵港散熱器藏值1600萬元冰毒　海關拘兩人 (18:04)

海關偵破一宗以空運入口貨物方式販毒的案件，從一批由外地進口的散熱器中檢獲市值1600萬元冰毒，並拘捕兩人，其中一名為貨物收貨人。

海關機場科人員透過風險管理及情報分析，於前日（12日）揀選查驗一票共8箱由墨西哥空運進口，報稱為散熱器的貨物。由於墨西哥為較高風險的國家，海關查出貨物的寄件商於近年僅有數票空運貨物到港，更是少見地以住宅單位作為大型空運貨物的收件地址，因此引起海關懷疑。

海關指散熱器以雙層散熱片作設計，兩片散熱片之間有粗糙的焊接痕跡，經資料比對後發現與市面上的散熱器有異，其後以X光掃描發現內部有異常圖像，將其拆件檢驗成功從8塊散熱器中檢獲共重24公斤冰毒，市值1600萬元，遂交由海關毒品調查科跟進調查。

海關於同日拘捕一名在貨運站提取該貨物的45歲男子，報稱司機，調查指出他受一間物流公司委託先提取貨物，再安排本地派送，被捕男子獲准保釋候查。海關其後再追蹤位於屯門的收貨地址，其間收貨人多次更改收貨地址，海關終以監控派遞行動，於昨日（13日）拘捕一名負責收貨的17歲女子，她報稱為咖啡師，現正被扣留調查，海關會繼續追查其幕後犯罪團伙，不排除拘捕更多人。

海關估計販毒集團會趁暑假期間試圖偷運及囤積大量毒品於本港，以供應本地娛樂場所，相信行動已成功堵截一批毒品流出市面。

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