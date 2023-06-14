快艇走私164隻動物　60隻動物兩個月內身亡　男子認罪囚28個月 (17:09)

去年水警於屯門以西水域追截一艘快艇，起獲17個寵物籠，內載共163隻貓犬及1隻兔子。涉案快艇舵手今日（14日）於區域法院承認殘酷對待動物、危及他人在海上的安全等共5罪。案情提及獸醫評估事件屬以「粗暴方式」運送動物、籠內動物因空間擠逼而堆疊起來，及滿身尿液糞便。法官直指當中有60隻動物於案發兩個月內相繼死亡，屬加刑因素，終判被告囚28個月。
被告梁霆烽（31歲、報稱無業）。辯方求情時稱，被告因貪圖「快錢」而犯案，但最終沒有獲得該5000元的報酬。
案情指，2022年5月18日晚上11時許，警方發現有一艘快艇以時速16海里進入香港水域，水警小艇示警停船無效，追截逾15分鐘始截停快艇及拘捕被告。其後警方在快艇上發現117隻貓、46隻狗及1隻兔子。寵物籠內環境擠迫，很多動物全身濕透，發出哀鳴。被告警誡下稱，他只是第一次駕駛快艇，還未收取酬勞。
事後所有動物接受檢驗，全部無被植入晶片。獸醫指籠內有一隻已死去的貓、3隻貓犬皮膚受感染、14隻貓犬受上呼吸道感染，及1隻貓流產，貓胎死亡。
法官判刑時指，走私動物令案中情節更加嚴重，加上被告深夜無牌航行、沒有航行燈、被警方發現後加速和逃避警方的追捕，為畏罪潛逃而不負責任航行，同時罔顧船上160多隻動物的生命安全。