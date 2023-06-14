前女警盜帽罪成囚3個月緩刑1年　官指判監或令被告精神情况惡化 (15:24)

被告劉潔兒（現年50歲）現已退休，被控於2022年5月21日，在尖沙嘴彌敦道國際廣場UG層6號舖TWIST偷竊一頂黑色帽，價值5670元。辯方今陳辭望法庭不要判處監禁式刑罰，重申被告是有精神病歷的人，裁判官林子康回應，即便如此法庭已裁定被告案發時無因而受影響，她意識到自己的行為，懷有不誠實意圖。

裁判官判刑指，兩份精神科報告均認為被告不用接受入院式禁閉治療，只需到門診複診。裁判官指，被告經審訊後被定罪，而且犯案過程有一定計劃，她攜帶工具入店內，用以移除防盜器，再將之放入水樽內。被告並只挑選便宜的貨品付款，和將涉案價值不菲的帽子藏於身上。

裁判官續指，被告本身是受過專業訓練的警員，曾服務警隊多年，表明就初犯者而言，判罰款並非必然，需視乎實際情況而定，對本案是不足以反映嚴重性。裁判官亦質疑感化令對被告成效不彰，再排除她未能履行社會服務令，唯一剩下的選項便是監禁。然而鑑於被告的狀況，終採納辯方建議判緩刑。