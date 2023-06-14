認非法禁錮及勒索第三者　無業男及友人囚32個月 (15:19)

兩被告為倪少軒（51歲、無業）及文家豪（38歲、銀行經理）。同案另有3名被告，他們案件仍待處理。

案情指，事主X為註冊醫生。他於2021年8月認識倪的妻子，翌月3日兩人於酒店約會後，X回九龍塘某停車場取車時，倪及文連同他人強行登上X的私家車。倪表示知道其妻與X有染，問X要如何解決事件，並威嚇「呢件事已經去到大佬到，佢都好嬲」及稱掌握X的背景和他家人行蹤。

起初X提議賠償30萬元但被拒，文表示「江湖規矩298」，X認為是指298萬元故拒絕。其後倪還價至「229」，X由於擔心安危，終答應分期支付229萬元。X當場被迫寫下及讀出道歉信連付款安排，文一旁拍攝。當晚X支付1.8萬元作首期款項，兩日後X打算經律師樓支付第二期款項，要求倪提供付款收據及結婚證書副本等。

翌日，倪及文趁X上班時登上其車，質問X為何聘用律師，又威脅要將他偷情一事公開。同日X提醒倪到律師樓見面，傳送一份和解契約的草稿予對方，其後改稱未能一次提取大筆款項。倪則傳送X一張顯示其妻與X樣貌的照片、附上「專搞人老婆」、「睇症睇到上酒店」等字句。倪揚言因為X不守信用，故會公開該照片。翌日X報警處理，之後警員將兩名被告拘捕。