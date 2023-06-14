認非法禁錮及勒索第三者　無業男及友人囚32個月 (15:19)

已婚男醫生透過約會軟件認識一名有夫之婦後不足一個月發生性關係。女方丈夫發現妻子偷情後，與一群友人埋伏男醫生，勒索對方賠償逾200萬元了事。該名丈夫及其中一名友人事後被控非法禁錮及勒索罪，兩人今日（14日）於區院認罪。法官直指案情嚴重，兩被告對事主多番苛索且款項不菲，又以公開事主偷情醜聞及暗示與三合會有聯繫作為威脅，終判處兩人入獄32個月。
兩被告為倪少軒（51歲、無業）及文家豪（38歲、銀行經理）。同案另有3名被告，他們案件仍待處理。
案情指，事主X為註冊醫生。他於2021年8月認識倪的妻子，翌月3日兩人於酒店約會後，X回九龍塘某停車場取車時，倪及文連同他人強行登上X的私家車。倪表示知道其妻與X有染，問X要如何解決事件，並威嚇「呢件事已經去到大佬到，佢都好嬲」及稱掌握X的背景和他家人行蹤。
起初X提議賠償30萬元但被拒，文表示「江湖規矩298」，X認為是指298萬元故拒絕。其後倪還價至「229」，X由於擔心安危，終答應分期支付229萬元。X當場被迫寫下及讀出道歉信連付款安排，文一旁拍攝。當晚X支付1.8萬元作首期款項，兩日後X打算經律師樓支付第二期款項，要求倪提供付款收據及結婚證書副本等。
翌日，倪及文趁X上班時登上其車，質問X為何聘用律師，又威脅要將他偷情一事公開。同日X提醒倪到律師樓見面，傳送一份和解契約的草稿予對方，其後改稱未能一次提取大筆款項。倪則傳送X一張顯示其妻與X樣貌的照片、附上「專搞人老婆」、「睇症睇到上酒店」等字句。倪揚言因為X不守信用，故會公開該照片。翌日X報警處理，之後警員將兩名被告拘捕。