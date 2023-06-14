楊何蓓茵：因疫情未能安排公務員海外培訓　將挑選「最能開闊現今AO視野」課程 (15:48)

楊何蓓茵又指，當局於過去5年共資助7名首長級公務員修讀哈佛大學或史丹福大學為期一年的碩士學位課程，疫情期間個別課程以線上形式進行。而在2018年，共有7人參與為期一至數星期不等的「首長級人員短期海外行政發展課程」、10人參與試用期後海外進修；2019年則有6人參期短期課程、10人到海外進修，涉及哈佛大學、牛津大學、歐洲工商管理學院、倫敦商學院等院校。

另外，楊何蓓茵指出，自2022年起，公務員學院與北京大學合辦為期兩年的公共管理碩士課程，到目前為止，共有3位政務主任被挑選參加，當局亦計劃每年均挑選合適政務主任人選修讀；自2021年起，當局亦全額資助高級公務員參加兼讀制「清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目」，至今有6名高級公務員獲資助，當中3位為政務主任。