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酒店散工「三罷日」藏士巴拿罪脫律政司上訴 官指原審出錯傾向發還重新考慮 (15:15)

一名酒店散工2019年9月2日在葵涌一間餐廳外遭警員截停，搜出士巴拿及行山仗，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他經審訊後罪脫，律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴，高院今（14日）開庭審理。法官張慧玲認為原審裁判官出錯，傾向發還重新考慮，但需時整理裁判官需考慮的議題，故押後頒判辭。被告則需重新施加保釋條件。

答辯人李煒健（案發時22歲）重新以5000元現金擔保，須每周到警署報到一次，不得離港。原審裁判官林子勤在2020年8月，接納被告透過Telegram提到害怕在連儂牆遭白衣人及刀手襲擊，認為可使用涉案的物品抵擋，沒有稱他有意傷人，因此裁定他無罪。

代表律政司的署理高級檢控官劉允祥指出，原審裁判官沒有考慮當時的社會背景，沒有判斷被告為何覺得在連儂牆會遇上衝突，而且被告㩦同士巴拿及其他示威常見的裝備，主動前往衝突現場，並在警方的錄影會面中，稱物品是用作自衛，可推論他必然有傷人意圖。

答辯方則認為，被告㩦同物品作傷人意圖，並非唯一的合理推論，即使他有意自衛，亦可能是「防禦性」的自衛，意圖以不使用武力的方式逃走。張官反問「擋嘅話就唔會傷人，個世界有冇咁美好呀？」亦認為行山仗勉強可以抵擋襲擊，但難以解釋他為何㩦同士巴拿，原審裁判官應考慮被告預計有白衣人出現，可能使用身上物品攻擊對方。

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