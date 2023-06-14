初選案｜展開辯方案情播吳政亨受訪錄音　稱比起「攬炒協議」更望初選成事 (14:52)

曾在《蘋果日報》任職中國組記者李俊杰供稱，他和舊同學於2020年6月，約見「李伯盧」吳政亨及撰寫訪問，其後在Facebook專頁發布。庭上播放吳政亨的訪問錄音，吳在錄音中表示，戴耀廷於3月接觸潛在候選人及商討初選，惟不太順利，吳感到「心傷」。吳談及相比起有人要求參選人簽署攬炒協議，他認為「至少希望初選成事」，又稱簽署與否各有原因，未必屬於背叛。

被指身為素人的吳政亨在錄音自言，曾經參與雨傘革命和雷動計劃，協助戴耀廷。吳形容議會、國際和街頭戰線是「鐵三角」，而且初選是最好的機制，他另指並不打算為任何政黨或參選人宣傳。

此外，吳政亨的事務律師之下屬文員韋均曉作供稱，她於今年5月按上司指示登入名為「李伯盧」的電郵帳號，擷取約於2020年4月有關初選意見分享的電郵，並擷取下載相關回覆內容。上述電郵由「Anthony Yau」的帳號發出，「李伯盧」在回覆談及「不代表我個人支持或反對泛黃議員聯合否決任何議案。」，他又指希望帶出無論支持或反對，都可以有合理原因。

李官提出，辯方需要證明吳政亨是該電郵帳號的擁有者，李官又稱他自己都可以用開啟「李伯盧」的電郵帳號，但不表示他是吳政亨。聆訊午續。