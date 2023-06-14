醫務衛生局：不宜考慮立法強制器官捐贈　憂適得其反 (14:48)

醫衛局表示，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，即使死者生前已表明死後願意捐贈器官，器官捐贈聯絡主任都會徵求死者家屬同意；如家屬反對，有關移植手術便不會進行，而經驗所得當家人知道親人生前曾表達捐贈器官的意願，通常會更願意尊重和實踐有關意願。

部分海外國家現時實行「預設默許」捐贈機制，即除非另行申請拒絕，否則所有國民被視為捐贈者，其中個別國家會再徵求家屬同意。醫衛局稱，如參考外國引入「死後自動轉贈器官」、「選擇不捐贈器官」等機制，或賦予「器官捐贈證」或中央名冊法律效力，令其成為遺囑一部分等建議，與本港現時機制十分不同，局方認為器官捐贈應透過加強教育及宣傳推展，現階段並不適宜考慮立法強制。該局補充，對於此類牽涉具爭議性議題，在社會未有充分共識前，如以立法方式強制推行器官捐贈，更或適得其反，令有意表達捐贈意願者卻步，需審慎考慮。

醫衛局重申，目前正與內地探討的第二層器官互助機制會採用「港器官港用」的原則，即當兩地遺體器官無法在各自制度下成功配對，跨境互助機制才會啓動，現時本港器官分配及病人輪候等安排絕不受影響。