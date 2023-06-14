議員關注連鎖超市似合謀定價　丘應樺：價格相似不一定屬反競爭行為 (14:31)

民建聯陳克勤就說，曾於大型超市綑綁地購入3盒特價牙膏，但結果每支平均售價較原價更貴，質疑涉及不良營銷手法，關注當局如何規管。丘應樺回應說，政府不會就貨品作價格管制，他多次強調，若競委會接獲相關投訴或有合理懷疑時就會調查，亦會優先處理影響民生及基層市民的個案，並按結果與相關商戶商討，確保定價符合消費者利益。他又說，消委會就約2600項日用品作定期價格調查，並於網上平台公布，建議市民有需要可參考。至於會否規管超市營銷手法，丘應樺稱沒有補充。

另外，新民黨容海恩關注公眾街市和熟食中心的空置檔位數目，又促請當局研究日用品價格上漲原因。丘應樺稱，零售價格上升，或受貨品及運輸成本上升、供求情况影響，而公眾街市是提供新鮮食品的其中一個主要渠道，截至今年3月31日，食環署轄下公眾街市及熟食中心共有700個空置攤位，空置率約為5.1%，署方不時會公開競投攤位，並推行「一人一檔」，以促進攤檔之間的良性競爭，並確保不會壟斷。