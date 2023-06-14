旅客屢帶美金返港涉洗黑錢　海關拘23男涉款逾7.1億港元 (14:19)

海關指，今年一月初留意到有一群本地市民由外地返港時，頻繁向海關申報持有入境巨額美元現金，最高峰更高達一個月22次。他們報稱代表兩間位於土耳其的公司將現金帶入境，用作鑽石及珠寶貿易，卻「清一色」地表示不清楚細節，例如未能提供該公司於本地的代表資料、現金確實的目的地等，令海關人員起疑，並鎖定該11名本地人士。

海關上月25號展開執法行動，得知運送現金的集團成員會在24號抵港後，隨即在市區部署。海關指運錢人員多以二人同行，攜帶極少個人行李，並將大量包裝好的現金裝於行李箱及背包內。他們當天抵港後，前往機場客運大樓附近停車場，將534萬美元現金交給三名負責接頭的集團成員，最後將現金運送至尖沙嘴的商業單位內。

海關執法人員於淩晨時分突擊搜查該單位，發現有3人正在點算及包裝美元現金，隨即上前拘捕。海關亦在單位內發現大量空置的行李箱及背包、電腦、多部手提電話、數錢機及銀行入帳的單據等。其後亦分別在大圍及粉嶺拘捕當天兩名運錢人員。海關指運錢者互不相識，不排除他們為「搵快錢」犯案，相信集團主腦以分開招攬的方式，減低運錢者對洗黑錢活動的認知，以便幕後操控洗黑錢活動，而且涉案集團亦曾經轉移陣地至尖沙嘴其他商業單位處理款項，以及改變運送車輛，試圖掩人耳目。至於兩個涉案單位報稱為摩托車配件、五金貿易、電子產品和家庭用品公司，但實為空殻公司，並無實質業務，亦與珠寶貿易毫無關係。

海關亦指，由於涉及由外地輸入到港的懷疑犯罪得益，已聯絡外地執法機構及國際情報組織，並要求土耳其有關當局協助調查。