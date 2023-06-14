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議員批大學國安教育只看短片、「做MC」　蔡若蓮：課程設計屬院校自主 (12:56)

《港區國安法》實施後，各大專院校陸續推行國民及國家安全教育相關活動及課程。有立法會議員質疑，各校課程設計不一，質素參差，關注政府會否設計相關指引或指標，要求院校跟隨。教育局長蔡若蓮回覆稱，每間院校有其辦學目標及方針，如作劃一的指定要求，會限制學生多方面、多角度獲得知識，或不利教學效能，又強調課程設計屬院校自主，當局透過教資會要求大學定期匯報國安教育推行情況，有需要會向院校提供意見並要求跟進。

民建聯梁熙指，有部分大學以要求學生看短片、做多項選擇題形式作為國安教育，認為不理想，關注當局會否撥款機制中，列出國安教育更具體的指標，蔡若蓮回應稱，當局有多重措施保障大學做好國安教育，包括評審院校在3年期規劃中的表現，並按評審結果調整向大學的撥款。

另一議員劉業強質疑，有院校推出的課程以中國文化為主，認為與國安教育「大纜都扯唔埋」，蔡若蓮回應指，國安教育不止認識法律條文，亦要建立學生對中華文化的認同感、對歷史的認知，以建構國民身分認同及家國情懷，當面對危及國安的事情時，就會有自然反應要守護國家。

蔡若蓮又說，政府已向教資會及8間資助大學定出2022至2025年規劃的四大策略方向，當中包括「全人發展」，說明應通過大學價值觀教育讓學生建立公民責任感，而《憲法》、《基本法》及《港區國安法》教育亦應成為課程的重要組成部分，大學要因應當局要求，提供多元化的國民國安教育活動；教資會亦與大學簽署問責協議，增設相關的條文，要求校方定期檢討及匯報。

相關字詞﹕編輯推介 國安教育 港區國安法 教育局 大學 蔡若蓮 立法會

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