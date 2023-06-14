議員批大學國安教育只看短片、「做MC」　蔡若蓮：課程設計屬院校自主 (12:56)

民建聯梁熙指，有部分大學以要求學生看短片、做多項選擇題形式作為國安教育，認為不理想，關注當局會否撥款機制中，列出國安教育更具體的指標，蔡若蓮回應稱，當局有多重措施保障大學做好國安教育，包括評審院校在3年期規劃中的表現，並按評審結果調整向大學的撥款。

另一議員劉業強質疑，有院校推出的課程以中國文化為主，認為與國安教育「大纜都扯唔埋」，蔡若蓮回應指，國安教育不止認識法律條文，亦要建立學生對中華文化的認同感、對歷史的認知，以建構國民身分認同及家國情懷，當面對危及國安的事情時，就會有自然反應要守護國家。

蔡若蓮又說，政府已向教資會及8間資助大學定出2022至2025年規劃的四大策略方向，當中包括「全人發展」，說明應通過大學價值觀教育讓學生建立公民責任感，而《憲法》、《基本法》及《港區國安法》教育亦應成為課程的重要組成部分，大學要因應當局要求，提供多元化的國民國安教育活動；教資會亦與大學簽署問責協議，增設相關的條文，要求校方定期檢討及匯報。