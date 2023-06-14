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黃偉綸指行業輸入外勞逐季派名額　孫玉菡稱每半年向勞顧會匯報可起監察作用 (12:51)

本港疫後面對人力短缺，政府再宣布擴大輸入外勞，推出建造業和運輸業輸入勞工計劃，配額上限合共2萬人，財政司副司長黃偉綸估計，目前提出的2萬個名額只佔兩個行業人手空缺的一半，當局將逐季派出名額，首季名額預計數千，並非先到先得，將由政府考慮並提出適當意見，再由相關決策局的常任秘書長決定。對於工聯會質疑新安排缺監管機制，勞福局長孫玉菡則表示，暫定每半年向勞顧會匯報計劃情况，將起監察作用。

黃偉綸表示，當局仍以本地工人優先，現時建議輸入外勞的數目約佔行業空缺一半，期望剩餘部分能由本地員工填補。

工聯會回應輸入外勞新安排時表示遺憾，認為計劃缺乏監管機制，建議當局發現相關行業薪金待遇及就業機會有所下降時，應立即停止計劃。孫玉菡今在港台節目《千禧年代》被問到計劃有否類似監察機制，他指政府每半年會向勞顧會匯報行業輸入外勞情况，已經「可以做到呢方面嘅工作」，匯報內容亦會包括輸入外勞及本地工人的情况。

至於另有意見認為輸入的內地司機或不適應本港交通規則及情况，或對乘客及行人安全構成危險，黃偉綸則表示，現時輸入的司機須通過相關牌照考試，當中包括10多小時道路培訓，專營巴士公司亦會安排一系列在職培訓，包括駕駛態度等，相信可做到安全保障。

今次輸入外勞新安排亦容許內地勞工在其內地住所居住，每日往返兩地工作。黃偉綸表示，現時評估建造業輸入外勞基本在香港居住，機場外勞則八、九成會在內地居住，即日跨境上班。機管局會為他們安排跨境交通，但外勞或僱主要自行承擔交通費。至於被問及有無信心可吸引願意即日來回的勞工，黃則坦言「係一個挑戰」，但相信本港薪金待遇仍較內地吸引力高。

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