卡塔爾航空指於本港客運運力回復疫前　對本港航空業發展前景有信心 (12:23)

陳昌耀指，對香港航空業發展前景有信心，形客港府吸引旅客來港工作做得不錯，本港機場未來亦有第三條跑道啟用，對本港的航空樞紐地位仍然有信心，期望明年增購客機後可增加本港航班。對於港府昨宣布引入運輸業及航空業外勞，陳昌耀稱人手不足為全球航空業均面對的問題 ，坦言卡塔爾航空在港安排復飛初期亦曾因人手短缺有困難，幸現已解決，集團於疫下流失了兩成人手，預計今年內會於全球增聘3000人，香港辦事處現時有40位員工，預計亦會增聘一成人手。

陳又指，目前全球航空運力仍未回復疫情前水平，加上燃油價格、營運成本、員工薪酬等支出仍然高，料機票價格今年內仍維持會較疫前昂貴，至明年下半年才有機會回復至疫情前水平。

目前卡塔爾航空航點覆蓋全球160個目的地，陳昌耀指卡塔爾航空在疫下並沒有停飛過，故成為少數疫下仍有利潤的航空公司，在2021/2022財政年度錄得15.4億美元（約121億港元）利潤。陳昌耀稱，香港客對卡塔爾航空航班需求持續強勁，受惠於部分航空公司未復飛香港，在港客戶人數超疫前，尤其往美國航班機票銷情有上升，有信心今年營業額可較去年升20%。