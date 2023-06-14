高院法官陳嘉信原審判辭再受質疑　另案涉「廣泛整合律師陳辭」　上訴庭：只會給予很少或不予比重 (12:13)

上訴案涉及鷹君集團羅氏家族信托基金，上訴方是羅家么子羅啟瑞，答辯方則是家族信託受託人滙豐國際信託、HSBC Trustee(Hong Kong) Ltd、三子羅嘉瑞及KSL Management Ltd。

上訴庭副庭長關淑馨甫開庭表示，上訴方指原訟庭的判辭整合律師陳辭，而上訴庭早前在「黃道益活絡油」案（即陳官被指「司法抄襲」一案）已處理相同爭議，本案與訟方「應知道我們對此的看法」，她不會阻止答辯方爭議這並非上訴理據，但希望各方善用法庭時間，集中處理其他理據。

關官續指，上訴庭在「黃道益活絡油」案別無他選，只能發還重審，但本案的情況不同，上訴庭可以自行翻看文件重新考慮裁決，並會以更嚴謹的標準檢視，對原審的判辭只會「給予很少或不會給予比重（little or no weight）」。上訴庭法官袁家寧亦指出，原審法官是否出錯並非上訴的重點，建議上訴方毋須斟酌。

司法機構昨日表示，終院首席法官張舉能就黃道益案的司法抄襲事件，對陳嘉信作出嚴肅訓誡。