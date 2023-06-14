明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢料發展商對樂建居反應「正面而觀望」　冀減補地價助「激活」更多土地 (11:32)

政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，分為兩種模式，包括邀請發展商投標政府土地，及發展商在私人土地上興建。房屋局長何永賢今早說，早前曾與業界及地產商會溝通，指在細節未出台時他們對計劃反應「正面而觀望」。當局昨公布補地價及售價資料，她認為發展商「計得到條數」，「畀少少時間人哋去計下數、睇下手上土地」，相信會有發展商和應。

何永賢今早於港台《千禧年代》中表示，樂建居以市價六五折發售是經各方商討，當局已從中取得好的平衡，發展商會於獲政府批准後1個月內會開賣，形容「好追貼個市」；又說發展商拿出私人土地，由補足地價減至只補三分一地價，相信有誘因吸引發展商參加，期望可激活其他未發展為住宅的用地。她又說，當局希望開拓房屋新版塊，先踏出第一步，日後或一邊做一邊檢視，如果有值得改善的地方，亦可以在推進過程中調節。

至於如何確保單位質素，何永賢說，政府不會回購樂建居單位，相信有關模式的轉變，會令發展商在興建過程中更小心處理，確保產品質素，又說項目屬很大的投資，若當局不發出「滿意紙」，發展商亦不能賣樓，相信每個人都會希望「貨如輪轉」，「佢犠牲（品質）到件事賣唔出、回唔到本，我睇唔到有發展商會咁樣做生意。」

相關字詞﹕編輯推介 樂建居 私人興建資助出售房屋 房屋局 何永賢

上 / 下一篇新聞