何永賢料發展商對樂建居反應「正面而觀望」　冀減補地價助「激活」更多土地 (11:32)

何永賢今早於港台《千禧年代》中表示，樂建居以市價六五折發售是經各方商討，當局已從中取得好的平衡，發展商會於獲政府批准後1個月內會開賣，形容「好追貼個市」；又說發展商拿出私人土地，由補足地價減至只補三分一地價，相信有誘因吸引發展商參加，期望可激活其他未發展為住宅的用地。她又說，當局希望開拓房屋新版塊，先踏出第一步，日後或一邊做一邊檢視，如果有值得改善的地方，亦可以在推進過程中調節。

至於如何確保單位質素，何永賢說，政府不會回購樂建居單位，相信有關模式的轉變，會令發展商在興建過程中更小心處理，確保產品質素，又說項目屬很大的投資，若當局不發出「滿意紙」，發展商亦不能賣樓，相信每個人都會希望「貨如輪轉」，「佢犠牲（品質）到件事賣唔出、回唔到本，我睇唔到有發展商會咁樣做生意。」