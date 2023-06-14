何永賢料發展商對樂建居反應「正面而觀望」　冀減補地價助「激活」更多土地 (11:32)

政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，分為兩種模式，包括邀請發展商投標政府土地，及發展商在私人土地上興建。房屋局長何永賢今早說，早前曾與業界及地產商會溝通，指在細節未出台時他們對計劃反應「正面而觀望」。當局昨公布補地價及售價資料，她認為發展商「計得到條數」，「畀少少時間人哋去計下數、睇下手上土地」，相信會有發展商和應。
何永賢今早於港台《千禧年代》中表示，樂建居以市價六五折發售是經各方商討，當局已從中取得好的平衡，發展商會於獲政府批准後1個月內會開賣，形容「好追貼個市」；又說發展商拿出私人土地，由補足地價減至只補三分一地價，相信有誘因吸引發展商參加，期望可激活其他未發展為住宅的用地。她又說，當局希望開拓房屋新版塊，先踏出第一步，日後或一邊做一邊檢視，如果有值得改善的地方，亦可以在推進過程中調節。
至於如何確保單位質素，何永賢說，政府不會回購樂建居單位，相信有關模式的轉變，會令發展商在興建過程中更小心處理，確保產品質素，又說項目屬很大的投資，若當局不發出「滿意紙」，發展商亦不能賣樓，相信每個人都會希望「貨如輪轉」，「佢犠牲（品質）到件事賣唔出、回唔到本，我睇唔到有發展商會咁樣做生意。」
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