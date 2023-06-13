5人涉Telegram發布殺警言論　其中3人擬認罪 (20:36)

5名被告依次為陳思諾（現年36歲，下同）、李浩源（18歲）、黃澦羅（36歲）、張佩善（16歲）和蔡啟棉（19歲）；除張准保釋外出，全須續還押監房看管。首、次被告早前已表明認罪，區院今只處理餘下三名被告的提訊，其中蔡表明認罪，張則不認罪，黃則經律師提出認罪協商。

5人被控一項串謀有意圖而傷人，即指他們於今年2月8日至5月7日意圖使他人身體嚴重受嚴重傷害而一同串謀和與其他身分不詳的人串謀非法及惡意傷害另一些人。

首被告陳思諾被控各一項管有攻擊性武器及作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，即於2022年5月7日在鑽石山一單位管有一把刀，作非法用途，以及於同年4月5日至5月7日期間，在Instagram發布、提供、持續提供陳述、相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央、香港特區政府或激起對其離叛等。

第三被告黃澦羅被控告一項藏毒及無牌管有槍械及彈藥罪，即於去年5月6日在西貢一單位中藏有1.98克大麻及大麻酚固體、一支弩和三支箭。

另黃又與次被告李浩源被控一項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，即於去年2月19日至5月7日在香港一同串謀研發武器，具意圖引起憎恨或藐視中央、香港特區政府或激起對其離叛等。