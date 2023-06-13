工廈藏示威物資　四人分別判囚16至38個月　官批涉案單位如同武器庫 (18:31)

被告為林冠亨（33歲）、談兆衡（28歲）、張子龍（35歲）和吳敬賢（35歲）。4人承認於2019年8月1日在公眾地方攜有攻擊性武器，即24支行山杖及10支球棒。林冠亨及張子龍另承認同日在金豪工業大廈管有、保管或控制屬於爆炸品的11個煙霧餅及3罐噴漆。張再承認於喜利佳工業大廈保管或控制一個載有白汽油的玻璃樽、一樽油、一包糖及一包洗衣粉等。

根據案情有被告家中被搜出「香港獨立」、「反抗暴政」的字句，法官郭啟安判刑指，雖然本案有港獨及分裂國家之嫌，惟由於案發時尚未實施國安法，故以上只作為理解被告犯案動機的背景，不會因而加刑。法官提到，2019年反修例事件如火如荼，有肆意襲擊和破壞的情況，示威者使用大量具攻擊性的武器，包括煙霧彈和汽油彈。

法官指，雖然行山杖和球棒本身非武器，但其為數不少，若落入暴徒手中而擊中他人，或造成身體嚴重傷害。法官認同煙霧彈殺傷力較低，惟過度吸入和接觸下仍有風險；噴漆則常用於損壞設施。而張獨自保管的物料為汽油彈原材料，不可能就地取材，而是有備而來針對執法人員，且他提供單位予他人，扮演主導角色。基於各人認罪，法官最終判林冠亨囚28個月；談兆衡及吳敬賢同囚16個月；張子龍則入獄38個月。