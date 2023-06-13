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工聯會、民主黨同批輸入外勞新方案繞過勞顧會　商界紛歡迎 (18:10)

政府今（13日）交代輸入外勞計劃，將參考輸入護理員特別計劃方式，為建造業及運輸業輸入外勞，其他界別會透過優化現有「補充勞工計劃」處理。工聯會和民主黨同樣批評政府繞過勞顧會推出方案。建造業商會、總商會等商界代表則歡迎新安排。

工聯會對新安排表示遺憾，並「深感憂慮」，批評政府有意架空輸入勞工機制，將現階段暫時的人力供需缺口以恆常化措施處理，指當局去除監管機制，剔除勞顧會本來角色，將程式簡化為僱主和政府之間的操作，罔顧持份者權益，違背公平原則。

工聯會要求政府為特別輸入勞工計劃設立限期，並恢復勞顧會原本角色。同時密切注意相關行業工種的薪金待遇、就業機會，如有下降應立即停止有關計劃，並嚴格管理外地勞工不可跨地盤、線路工作，確保本地勞工在交通、住房津貼等安排上，水準不低於外地勞工；同時提供充足的就業支援予外地勞工等。

民主黨勞工政策發言人冼卓嵐亦批評政府今次繞過勞顧會，「巧立名目公布透過不同計劃直接輸入內地工人」，屬漠視本地勞工界的聲音，嚴重向商界傾斜，並質疑如此大規模輸入外勞，政府未必能把關，僱主或想辦法「鑽空子」。另外，冼亦擔憂政府輸入的內地司機未能適應香港交通情况，或對乘客及行人安全構成危險，促政府推行新政策，保障小巴業界的生存空間，鼓勵本港工人入行。

建造業商會則歡迎特別輸入勞工計劃，稱政府充分了解及正視業界面對的勞動力嚴重短缺問題，精簡建造業輸入勞工的程序，相信有助加快承建商申請的行政程序，適時輸入所需勞工。建造商會又說，會多舉辦招聘會，盡力招聘本地勞工。大灣區航空行政總裁許漢忠亦對計劃表示歡迎，認為有助香港航空業盡快復常。香港總商會亦對新安排表示歡迎。

相關字詞﹕編輯推介 外勞 工聯會 民主黨

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