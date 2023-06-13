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沙田區議會前主席李志宏涉遊行時指罵警員罪成提上訴　稱當時僅「得把口」無暴力 (16:30)

沙田區議會前主席李志宏涉2020年5月在銅鑼灣遊行期間指罵警員，經審訊後裁定在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪成，判囚7個月。他不服定罪和刑期上訴，今（13日）於高等法院開庭審理。上訴方提出，案發約45分鐘內沒有發生任何暴力衝突，被告的言論沒有構成迫切暴力風險，綜觀事件經過只是「得把口」。法官聽畢雙方陳辭後，將押後裁決。

被告李志宏（現28歲）涉叫喊「警察都係垃圾」、「濫捕」等字眼，引起群眾和應，被原審裁判官劉綺雲裁定擾亂秩序罪成。上訴方爭議，控方案情指被告講粗口和叫囂，相當可能令市民害怕社會安寧被破壞，但被告沒有呼籲別人使用暴力，引起任何人仿效暴力。

上訴方提及，前立法會議員譚文豪和黃碧雲曾在被告距離近10米外說話，即使二人的言論或激發衝突，「都唔能夠入佢（被告）數」 。刑期方面，上訴方指原審採納8個月作量刑起點，超過部分非法集結案的刑期，屬過高刑罰。

上訴方一度形容，被告言語之間不滿警方執法，並非對警方不滿。法官張慧玲聽罷質疑，被告起初指控警方「濫捕」，附近群眾才和應叫「放人」，「點會話唔關佢事呢？」

律政司一方則指，被告曾多番侮辱警員和高叫「濫捕」，引起群眾高聲呼喊，反映市民會回應被告的言論，導致現場情况更緊張，故原審定罪沒有不妥。律政司又指，被告被捕時表明區議員身分，旨在煽動他人，猶如「添忙添亂」，故原審刑期沒有過重。

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