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政府推私人參建資助房屋先導計劃「樂建居」　選址柴灣東涌兩地皮　料供約2300單位　市價六五折出售 (16:34)

政府公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的細節，兩幅將公開招標的用地分別位於東涌122區及柴灣祥民道，將於今年底及明年首季招標，合共可供約2300個單位。其中東涌用地佔地約1.4公頃，柴灣用地佔約0.5公頃。項目提供的單位將以市價六五折出售，政府不會回購貨尾單位，發展商亦須一次過推售單位，申請資格與居屋相同。

新計劃亦列明，項目至少七成單位面積必須至少為375呎或以上，地契亦會列明興建單位的最少數目。另外，發展商須聘請獨立檢查人士為樓宇最後驗收。至於按揭安排，發展商可自行向準買家提供按揭安排，政府同時會與香港按揭證券有限公司商討，能否為先導計劃項目的私人興建資助出售單位買家提供按揭保險，以爭取更高的按揭成數。政府指，若個別發展商希望以他們所擁有的土地，協助青年等特定目標羣組達成置業願望，政府將容許發展商在居屋的資格準則上作微調，惟有關微調須由房屋局長按個別情况審批。

房屋局長何永賢表示，計劃之下的房屋會歸入公營房屋的比例，又透露先導計劃仍有一幅地皮將會推出，料於2025年推出，政府其後會檢討計劃，亦會視乎私人發展商反應。

何永賢預料，三塊用地會比原有規劃快2至10個月，估計柴灣用地可於約4至6年完成，她亦相信，政府不會回購的安排，有助推動發展商提升單位質素，以助推售。

至於六五折的定價，何永賢指是經參考一籃子因素，加上計劃定位與居屋同一層級，故折扣與居屋的六二折相近，加上要考慮土地鄰近樓宇的價格，亦要有足夠誘因讓發展商參與，相信六五折已屬有足夠平衡。

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