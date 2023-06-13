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教大憑微塑膠「快測」技術獲獎　獲污水廠應用 (16:05)

教育大學於今屆「日內瓦國際發明展」獲7個獎項，當中科學與環境學系副教授曾耀輝和團隊憑微塑膠「快測」技術獲頒評判特別嘉許金獎。團隊早前獲環境及自然保育基金資助100萬元，利用過往分析有機物的「總有機碳分析儀」，賦予新分析用途，供監測水樣本中的微塑膠水平。新技術較傳統儀器可更快和更低成本分析結果，今年曾為渠務署轄下3間污水處理廠檢測污水和污泥樣本。

曾耀輝說，傳統分析微塑膠種類的專用儀器「熱裂解氣相層析質譜儀」於消化、重力分離、過濾和烘乾等「前處理（Pre-treatment）」步驟需花大約40至60小時，新技術大大縮減「前處理」時間至約4小時，形容是「快測」。此外，曾耀輝說傳統儀器約要花費150萬至230萬元添置，新技術需用的儀器常用於一般水質分析實驗室，一組儀器約30萬至50萬元，稱成本大減，惟功能上並非用作分析微塑膠種類，而是微塑膠水平，包括可分析污水進入和排離污水廠的樣本，「我們更易看到不同步驟中（塑膠）去除率。對（分析）污水廠的能力更加重要，知道（樣本中）塑膠水平有多高，才可改良」。

另外，教大數學與資訊科技學系助理教授傅弘憑智能斜視測量系統獲金獎。系統只需數分鐘，透過紅外線捕捉眼球轉動，以此了解眼球是否有異，更有效率地找出斜視患者，並減少人手測量的誤差。

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