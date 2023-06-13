男子涉七一衝擊立法會於內地被捕　稱港警威脅若不招認無法返港　警指北上僅確認身分非調查 (15:50)

25歲被告林錦均，否認各一項暴動及刑事損壞罪。另有5名同案被告本應一同受審，因為法庭先處理林提出的爭議，暫毋須到庭。

辯方的爭議理由指，被告於2019年8月回鄉探親，當他經福田口岸打算回港時，被內地公安以「尋釁滋事罪」扣留，而公安盤問內容是針對七一衝擊立法會事件。被告被扣留期間，曾被迫寫下悔過書，承認當日到立法會示威，表示知錯及會好好把自己的能力貢獻國家。

辯方又指，同年9月20日，警方一名總督察連同一名高級督察及一名警長到看守所找被告。該總督察威脅被告招認，否則一旦他們離開，被告將無法回港，向被告指「冇嘅話我哋走㗎喇，真係走㗎喇！」一旁高級督察稱「我大Sir冇乜耐性。」被告終承認有撞玻璃。翌月18日，公安於福田口岸將被告交予警方。警員宣布拘捕，要求被告背讀招認內容，即「7月1日我無入立法會破壞，我剩係喺外面地下撞過玻璃，撞完我就走。」

該名時任高級督察葉劍鵬庭上供稱在警方到深圳看守所找被告前，法庭已向被告發出拘捕令。葉否認曾於看守所內調查被告，解釋因為警方於內地沒有執法權，而此行目的為核實被告身份，並通知被告回港後將調查他有否涉及衝擊立法會案。庭上透露葉現已離開警隊。